聚焦討論1962至1964年前後出生的建築人，忠泰美術館推出「解嚴世代」台灣建築系列講座，側繪建築人群像，梳理台灣建築發展脈絡，也作為2024年《1963─台灣建築的解嚴世代（暫）》建築展的序幕。

剖析解嚴世代的成長歷程，爬梳該世代如何伴隨著台灣建築發展至今。《1963─台灣建築的解嚴世代（暫）》展覽籌備階段，忠泰美術館邀請龔書章擔任展覽研究團隊召集人，與王增榮、吳光庭、郭文亮、褚瑞基、王俊雄及林芳慧組成展覽研究團隊，探究如今在產、官、學界已然昃中流砥柱的世代，其建築養成期正值戒嚴時期，並於1987年解嚴後步入職場，這樣的世代經歷過封閉與解放，對於自我認同的摸索，如何成為其行動推力？

此次展覽前導的系列講座，規劃四大主題「啟蒙與覺醒」、「衝撞與反叛」、「理想與夢想」及「解嚴世代之於我」，分別象徵解嚴世代不同人生階段的狀態，同時從教育體制、社會經濟、建築文化等面向切入思考，集結各領域專家學者與展覽團隊齊聚一堂，透過公開演講與討論，邀社會大眾共同參與時代群像的描繪，探索出更多獨屬於台灣建築脈絡的解讀面向。

8月5日的首場演講，聚焦於啟蒙與覺醒，著眼於解嚴世代在緊繃與壓抑中學習，累積出反動的動力，建築的專業養成不僅教授工程技術服務，也轉為文化創作，由建築學者郭文亮、褚瑞基進行演講，北教大藝術與造型設計學系名譽教授林曼麗、陽明交大終身講座教授曾成德擔任與談人。講座即日起開放免費報名，詳見美術館官網。