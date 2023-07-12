韓國總統尹錫悅正在歐洲立陶宛，以觀察員身份出席北約峰會，當地時間12日也計畫與日相岸田文雄進行場邊會議。不過，因不滿美國間諜飛機入侵自己專屬經濟區（EEZ）的朝鮮，12日又試射一枚彈道導彈。距離上一次發射日6月15日，時間約近一個月。

韓國現代汽車工會宣布，將在白班與夜班工作時間內，分別進行兩小時罷工活動，理由是不滿尹錫悅總統反對工會並意圖打壓這些勞方組織。這是有4.4萬名成員的現代汽車工會，5年以來又再罷工。現代汽車收跌1.69%，起亞也小跌0.11%。

LG電子宣示，最晚到2030年時銷售量要上看100兆韓元，約770億美元。同時，營益率要達7%。未來幾年計畫投資50兆韓元左右，在服務性質的平台上，茁壯汽車零組件業務，進入電動車充電以及數位健檢等新市場。LG電子股價表現相對優異，上漲1.43%。

韓元兌換一美元在1288.7價位附近，韓元升值5元。