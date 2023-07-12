該知名債券投資人兼全球投資巨頭Pimco聯合創辦人周一在推特上寫道：這是財政政策，而不僅僅是貨幣政策，蠢蛋！

他想表達的觀點是，政府支出和稅率，以及利率和貨幣供應，都會影響經濟增長和通貨膨脹。

葛洛斯並寫道：4兆的新冠疫情支出還在流入經濟，而消費者仍在花用他們最後的約5000億美元。關鍵在於何時用完？第四季是最好的臆測。

為了抑制創下40年新高的通膨，聯準會自去年3月啟動升息周期，迄今已經升息整整5個百分點。消費者年通膨率已從去年6月創下的高峰9.1%下滑至5月的4%，但仍遠高於聯準會設定的2%目標。

美國6月消費者物價指數（CPI）將於周三發布，周四將發布生產者價格指數（PPI）。

據路透社調查，受訪經濟學家預估美國6月CPI年漲3.1%，較5月份的年漲4%放緩，並創下2021年3月以來新低。6月排除食品與能源價格的核心CPI估年漲5%，低於5月份的年漲5.3%，並為連續第3個月降溫，但仍遠超出聯準會的2%目標。

基於葛洛斯的推文，他認為聯準會太過依賴用升息來抑制通膨，因為物價會上漲，有部分是因為美國政府在疫情期間大量挹注的現金到現在仍在影響經濟。但他預期這個支撐經濟的力量將在幾個月內消失殆盡。