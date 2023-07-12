今年分科測驗數學甲試題創新度高，百貨公司抽牌送獎品活動入題。全國教師會表示，數學甲題目強調基礎概念、跨單元整合，整體平易近人、容易作答，預估分數可能較去年上升。

全教會說，今年數學甲試題創新度高，例如第 11題為百貨公司抽牌送獎品活動，和父親節之生活情境相互連結，耳目一新。也有跨科整合題目，如第2題為放射性物質的半衰期 ，概念本身與自然學科互有關聯。

全教會表示，數學甲 混合題型配分約為24分，除了選填題外，也包括非選擇題。例如第12-14題提到餘弦值與切線，運用餘弦定理、微分、圓的方程式，跨單元整合設計巧妙。

全教會說，數學甲出現探究與實作題型，第7題在時鐘上面擺設棋子，並透過投擲銅板進行移動，題意敘述淺白易於理解，內容充滿遊戲趣味性，與數學期望值之概念相結合，避免過往素養題之文字敘述可能造成理解困難。

全國高級中等學校教育產業工會說，今年數學甲試題計算量大，學生必須花大量時間思考，幾乎沒有一眼就看出如何計算的題目。原則上，常見的題目較去年多，學生可能覺得容易下手，較容易直接理解題意，但計算之後，仍然不易算出正確答案。

全中教說，今年數學甲難易度與去年接近，仍然不易拿到高分，混合題雖較去年容易下手，前半部題組應可拿分，後半部仍不易算出。

全中教表示，「黎曼和」再次出現在單選第3題中，對此觀念不清楚的學生仍難以得分，即便對此觀念有理解的學生，也可能遇到數字變化而找不到答案的狀況。

全中教表示，第7題是機率的老題目，但題目經過包裝後需要花時間去理解題意，且計算量大。第11題是排列組合的題型，數字偏大，用父親節去包裝，可能讓學生有個難忘的「父親節」。