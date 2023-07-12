與彰化市締結姊妹市的日本石川縣小松市，今天由小松市長宮橋勝榮率交流團到彰化市參訪，並舉行工商交流會，他們在彰化市公所盛情招待下，品嚐彰化肉圓、碗粿、涼圓、香菇肉包、桂圓蛋糕、麻糬等小吃，並享用珍珠奶茶、綠豆沙牛奶消暑，對彰化美食留下深刻印象。

彰化市與小松市的友誼緣起2012年4月中旬，日本前首相森喜朗訪台時，為深化台日地方友好關係，透過我國外交部協助，擇定彰化市與小松市進行交流與結盟。雙方多次交流互訪後，2014年7月9日簽定兩市友好交流意向確認書，並於2017年10月10日正式締結為姊妹市。

小松市長宮橋勝榮、市議會副議長東浩一率該市多名議員，以及工商、青年與觀光團體成員組成的交流團，今天拜會彰化市公所，並與彰化市長林世賢及彰化工商與青年團體舉行工商友好交流會。兩市市長互邀對方於明年3月與5月，分別參加彰化市踩街慶典、日本花季活動。

「有朋自遠方來，不亦樂乎！」林世賢指出，彰化市與日本小松市過去已曾就經濟、文化、教育及觀光等多方面，進行過多次經驗分享、交流，這次是兩市疫情後的首度實體交流，期盼彰化市與小松市的工、商業界能激盪出不同火花，創造進一步合作機會，深化兩市友誼。

位於日本北陸地區的石川縣有國人耳熟能詳的加賀溫泉、金澤等知名觀光景點，小松市位石川縣南部，臨日本海，小松市西側的小松機場有直飛桃園國際機場的航線，包括彰化市在內，小松市目前共有8個海外姊妹市。