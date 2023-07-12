民進黨區域立委提名結束 賴清德：讓民主大聯盟跟社會力量連結 成功守護台灣。曾薏蘋攝

民進黨中執會今通過2024年台北市第三選區、新北市第九選區、新竹縣第二選區、台中市第三選區及第八選區立委參選人；身兼黨主席副總統賴清德致詞表示，民進黨立委徵召提名作業今天結束，接下來7月16日的全國黨員代表大會上，向國人報告並造勢和宣傳，希望這次的民主大聯盟能夠跟社會的力量做更多的連結，大家一起合作，成功達到守護台灣的目標。

隨後五選區提名記者會中，賴清德強調，今天下午提名人選是「好酒沉甕底」，所推出的五位候選人範圍非常廣，仍然秉持跨黨派、跨世代以及跨領域的原則來提名。

經評估整體選情後，中職會通過徵召謝佩芬參選台北市第三選區立委、莊銘淵參選新北市第九選區、曾聖凱參選新竹縣第二選區、謝子涵參選台中市第三選區、謝志忠參選台中市第八選區。

賴清德在中執會後記者會表示，這次的提名裡面有民進黨的國際部主任，年輕具有國際視野的謝佩芬；也有本身是陽明交大跨領域設計科學研究中心的副主任曾聖凱教授。另外也有民進黨栽培，青年部的副主任謝子涵。

他特別點出，謝子涵非常專注於地方創生的工作，且為了結合年輕人的理想，回到故鄉，推動地方創生，還特別前往日本，學習了解日本的地方創生政策是如何推動。可以看得出來，謝子涵的理想性，以及想要為故鄉台中所做的一切。

針對，連任五任的資深議員謝志忠。賴清德指出，謝連續15年擔任學校的導護志工，可以看得出深耕基層，以及關心孩子、關心地方的精神。此外，這一次，非常特別的，徵召了基層的里長莊銘淵。連任四任的里長，非常贏得地方的肯定。也許在最艱困的選區需要一個工兵一般的里長，才有辦法打破這個高築幾十年的城池，他們對莊銘淵里長也寄以厚望。

賴清德搶掉，今天五位候選人願意承擔這重責大任，也要拜託大家能夠給予民進黨所徵召的候選人最大的支援，共同完成守護台灣，增進民主、和平、繁榮的歷史性任務。