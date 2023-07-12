防治人員尋找潛在隱藏孳生源，提醒民眾要多加留意。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本土登革熱今天新增13例，累計已達299例，中西區更首度出現1例確診病例，也使得全市目前已有12個行政區出現登革熱疫情，由於此次疫情集中在溪南地區，原市區目前更僅剩「安平區」尚無登革熱確診病例現蹤。

台南市登革熱防治中心指出，今天新增13例包括仁德區5例、東區4例，中西區、安南區、永康區及歸仁區各1例，年齡介於29歲至92歲，9例由防治中心擴大採檢發現，4例是由診所或醫院通報確診，12例經疫情調查後皆高風險區有關連性，其餘1例尚在疫調中。

目前除了仁德區、東區、永康區為疫情熱區，緊鄰的歸仁區接連2天也有3起病例傳出，為避免鄰近的區域也淪陷，副祕書長邱忠川今日率領環保局、衛生局及工務局稽查人員至歸仁區「國家強棒」工地複查，於地下2樓機械停車位發現20幾個停車位坑間積水，並當場查獲陽性孳生源，已立即採樣告發及投藥處理，並依建築法第58條規定，予以勒令停工1周。

登革熱防治中心病媒蚊監測數據顯示，目前時序進入登革熱流行高原期，氣溫濕熱時有午後強降雨發生，相當適合病媒蚊生長，多處行政區病媒蚊指數皆大幅上升，包括北區、永康區、安南區、南區、歸仁區等，特別是安南區鹿耳里、南區大成里及鯤鯓里、歸仁區辜厝里皆達到戶外預防性化學施藥標準，也提醒民眾注意及時倒除積水，杜絕登革熱傳播風險。