海巡人員實施強靠登檢並順利控制船上陸籍船長等3員，初步清查未發現牛豬肉製品。(圖／海巡署提供)

時值大陸禁漁期間，近日金門海域時有大陸漁船猖獗越界進行漁撈作業，嚴重影響地區漁民生計與安全。今(12)日凌晨第九(金門)海巡隊發現母嶼海域疑似有大陸漁船越界情形，立即調派2艘線上巡防艇前往查處，當場查獲陸船「晉O光漁0351」非法越界捕魚，隨即將1船3人押返料羅港留置調查。

海巡署第十二巡防區指出，該指揮部於今日凌晨發現金門海域母嶼東南3.5浬疑似大陸漁船越界情形，立即調派線上巡防艇PP-10081艇與CP-1051艇前往查處。巡防艇趕抵現場後，發現大陸籍「晉」船越界拖網作業(金門禁限制水域內0.2浬)，立即廣播要求停船受檢，但該船蛇形拒檢，海巡人員穿著防護裝備，實施強靠登檢並順利控制船上陸籍船長等3員，經初步清查未發現牛豬肉製品。隨後涉案人、船進行清消工作後，立即押返料羅港留置調查，全案將依違反「兩岸人民關係條例」進行裁罰。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源；另漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥海巡署「118」免費專線，海巡人員將會立即派艇前往處理，守護漁民權益。