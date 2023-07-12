新北市板橋區私立幼兒園爆出餵藥疑雲，36名幼童家屬提告，新北地檢署今偵結，諭知園長和8名老師不起訴，有民代先前主張，家長驗尿有藥物濃度數值，證明就是有被餵食苯巴比妥，但檢方不起訴書指，幼童尿檢和血檢初驗結果判讀為陰性或低於檢驗參考值，無法佐證曾服用巴比妥類藥物。

全案有30餘名幼童進行血液檢驗、尿液檢驗，其中有1幼童尿液檢驗報告，呈現「Barbiturates Screen 64(-)」，當時新北市議員戴瑋姍質疑，藥物濃度檢測達64，加上先前有8名孩童檢出巴比妥微量反應，證明被餵食巴比妥。

不過，檢方不起訴書卻指出，該幼童檢驗結果落於可偵測範，為陰性，不能排除未服用含有巴比妥類的藥物，而是血清中其他物質的交互干擾下的結果，難認有服用上述藥物的狀況。

另外，檢方也函文詢問各大醫療院所可否以毛髮、血液、尿液檢測出巴比妥類和苯氮二平類藥物，林口長庚醫院函覆，雖可用尿液檢體檢驗苯氮二平類藥物殘留，但僅以免疫學分析方式，核發陽性或陰性的初步定性報告，後續仍需以「質譜法」排除偽陽性、偽陰性的可能。

檢方表示，根據調查局鑑驗的36份毛髮檢體報告顯示，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，僅有部分幼童驗出常見感冒藥成分，由於該檢驗方式具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用免疫法篩驗的偽陽性或弱陽反應等問題。

另外，9名教師偵訊時皆否認有餵食不明藥物，聲稱只是按照家長的託藥單餵藥，檢方交叉比對餵藥單、電子聯絡簿、部分幼童就醫紀錄後，僅發現有極少數委託餵藥單內容與監視器畫面不符，因此園方人員聲稱有依委託餵藥單執行，應屬可採。