面對氣候變遷、國際減碳與淨零趨勢，永豐金控展現高度行動力，擘劃及開展各項氣候減緩及調適具體方案、增加自身氣候韌性，於2021 年正式簽署成為TCFD支持者(TCFD supporter)，並於今(2023)年首度發行獨立編製之2022年TCFD報告書，榮獲英國標準協會(BSI)最高等級「Level 5＋： Excellence」優秀等級之認證，顯示積極因應氣候變遷之決心。

永豐金控持續於氣候領域耕耘，建構由上而下監督氣候治理架構，更於2022年3月獲得董事會的全力支持、通過淨零目標，用國內外業內最高標準，承諾在2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放。透過不斷精進氣候風險管理方法與作為，同時掌握氣候機會，期以金融力量，攜手企業低碳轉型。

永豐金控自2019年起即於永續報告書中納入TCFD架構，並持續擴大揭露項目與範疇，依循「氣候治理」、「氣候策略」、「氣候風險管理」及「氣候指標與目標」四大面向，揭露並管理氣候變遷風險與機會；於2020年將「氣候變遷風險」納入「風險管理政策」，透過內部控制三道防線，劃分各防線之氣候風險管理職責與管理機制，以堅實氣候風險管理基礎，並制定「氣候相關風險與機會管理要點」、建立氣候風險與機會鑑別及管理流程，同時透過氣候風險量化模型及情境分析，評估並分析實體風險和轉型風險之潛在財務影響，以擬定相應之氣候策略、健全氣候風險與機會的管理機制。

在碳盤查上，永豐金控已完成範疇一、範疇二及8項範疇三溫室氣體排放之盤查並獲第三方查驗證，也自2021年起依循PCAF方法學進行範疇三投融資部位碳盤查，盤查覆蓋率達79.72％。永豐金控並已承諾不再新承作燃料煤及非常規油氣相關之專案融資，既有部位到期亦不再續做，同時已經加入SBTi並於2022年底完成提交科學基礎減量目標(SBT)，並透過內部營運管理，朝2030年自身營運淨零排放目標前進；也將持續精進去碳化承諾，積極與投融資標的議合、強化盡職調查，攜手利害關係人低碳轉型，致力達成2050年淨零目標。

未來，金融業不僅要因應氣候變遷的挑戰，同時也須把握氣候變遷的機會。永豐金控遵循TCFD架構，建立完整的氣候管理架構；同時與利害關係人攜手合作、協助客戶因應氣候風險與機會，共同推動低碳轉型和綠色金融的發展，創造更多的企業價值和社會價值。