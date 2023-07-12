李伊伶總經理表示，該預測模型可成為臨床醫師的可靠工具，進行初步癌疲憊預測，若病患確診可提早進行癌疲憊治療介入，讓婦癌患者療程中與術後都更為順利，公司也會持續和國內外頂尖醫療機構合作癌疲憊相關研究，以擴大癌疲憊治療藥品應用範圍，提升產品價值。

據最新109年癌症登記報告，女性十大癌症當中，子宮體癌(年增3032例)和子宮頸癌(年增1436例)分居第五和第十，子宮體癌當中又有92.51%為子宮內膜癌，是女性大敵，此外，由於常用的化療藥物，常見疲憊發生，病患術後的疲憊高達48%，治療後一年，仍有39%飽受癌疲憊所困擾。

為鑑別婦科癌症患者的癌疲憊特徵，方便進行即時處置，高雄長庚與嘉義長庚醫療團隊，針對婦癌研究開發出一套癌疲憊預測模型：1.子宮內膜癌或子宮頸癌患者，2. FIGO癌症臨床分期>1，3.ECOG體能評分表現狀態分數(>=)1，4.癌症治療反應不足(疾病穩定性或進展)，5.過去一週內接受過癌症治療。只要符合上述五項，臨床上便要高度留意病人已經罹患、或即將罹患癌疲憊症狀，應即早接受進一步診斷評估，一旦確診可即時與提早處置。