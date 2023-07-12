北約峰會在立陶宛舉行，官員今天在場邊表示，由11個國家組成的聯盟將從8月起在丹麥開始訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機，並將在羅馬尼亞設立一個訓練中心。

路透社報導，以北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥和荷蘭為首的國際聯盟，正在努力培訓飛官和支援人員、維修飛機，最終能夠在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中向烏國提供F-16。

丹麥代理國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在簽署儀式上表示：「希望我們能在明年初看到訓練成果。」

目前為止，尚未有國家承諾向烏克蘭交付F-16，儘管波蘭和斯洛伐克已提供27架米格-29戰機（MiG-29）來增補烏克蘭的戰機部隊陣容。

對俄羅斯部隊發動反攻的基輔當局，已多次呼籲西方國家提供戰機、訓練烏國飛官，以成功對抗俄國的空中優勢。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示：「我們必須保護我們的平民、基礎設施、重要物資和校園。這就是為何戰機聯盟的啟動對我們來說非常重要。」

在明天結束的峰會上，北約領導人一致認為烏克蘭的未來取決於這個軍事聯盟，但並未給予基輔所尋求的入盟邀請或時間表。