綠營內部指出，已高升副閣揆的鄭文燦，不忘家鄉八德，仍居中協調繼續禮讓無黨籍立委趙正宇。(蔡依珍攝)

桃園第六選區立委藍綠至今未正式提名，綠營人士透露，民進黨總統參選人賴清德競總總幹事潘孟安已銜命接洽無黨籍立委趙正宇，該區將不提人選，禮讓趙正宇。藍營則從12日起一連3天舉辦內參民調，由議長邱奕勝姪女邱若華對上趙正宇，供黨中央提名參考。白則搶先提名黨部發言人李慕妍。

國民黨黃復興黨部出身的趙正宇，2014年競選連任市議員，卻在黨內初選失利，遂以無黨籍身分第一高票順利連任，2016年更上層樓轉戰立委，加入時任桃園市長鄭文燦的「桃園隊」，獲民進黨禮讓，連續2屆以無黨籍當選立委。已高升副閣揆的鄭文燦，不忘家鄉八德，仍居中協調繼續禮讓趙正宇。

據悉，黨主席賴清德一度屬意綠營現任議員呂林小鳳，但她意願不高，另也曾評估雞排妹鄭家純、前資科局長余宛如等人空降參選，但並無相對優勢，禮讓趙正宇成民進黨內最大公約數，月初潘孟安特地與趙正宇會面，達成禮讓協議。趙本人至今不願鬆口，只坦認有和潘見面，細節不願多談。

至於外傳趙正宇運作加入國民黨一事，綠批子虛烏有，藍則透露已成往事，藍綠都直言，趙正宇2屆立委都加入民進黨團運作，根本不可能重回國民黨，「回鍋就等於歡迎變色龍，藍營基層不跳腳才怪！」

藍營部分目前僅邱若華1人表態，桃園市黨部12日起一連3天晚上進行邱若華的內參民調，因黨內沒有其他人選，因此沒有黨內互比，唯一對手就是現任立委趙正宇，內部指出，結果將呈報給黨中央，當提名參考，若無意外將由她披掛出征，力拚下周三完成提名，趕上23日全代會。

民眾黨中央委員會，12日正式提名桃園市黨部發言人李慕妍參選桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢12里），挑戰現任立委趙正宇。