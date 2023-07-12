桃園市石門水庫東湖碼頭上下岸階梯崩塌，相關單位會勘，短期將設置鋼梯以維護漁民、居民出入安全。（呂筱蟬攝）

桃園市石門水庫東湖碼頭，是薑母島居民及水庫72位漁民主要出入的碼頭，但上下岸的階梯坍方年久失修，且該處只有1條浮動式碼頭，舢舨及交通船停靠腹地太小，交通不便讓漁民砲轟自己淪為三等公民。相關單位會勘，目前因水位高，決議先建置鋼製階梯應急，長期將再規畫整體碼頭改善計畫。

石門水庫漁民王鎮興說，東湖碼頭有交通船通往薑母島，還有奎輝、長興村居民都會使用該座碼頭，農牧用船及漁民的舢舨也停靠在此，可是上下碼頭的階梯崩塌很多年，居民和漁民得「搶灘上岸」，簡直淪為三等公民，希望北水局除了趕快修繕設施外，也希望再多設碼頭方便大家出入。

桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲及立委參選人邱若華到場關心，邱奕勝說，居民反映該處碼頭壞掉很久，住在薑母島及漁民出入非常危險，考量薑母島觀光以及漁民出入，要修建更有未來性的碼頭。立委呂玉玲也說，石門水庫水域周邊有6座碼頭，目前水位高漲，除東湖碼頭要建置臨時鋼製階梯外，浮動式碼頭是塑膠材質，經過風吹日曬顯得老舊，也建議北水局一併做更新。

北水局長江明郎說，東湖碼頭目前上下岸確實有困難，改善計畫分為短期與長期做法，短期將先建造鋼製階梯，讓漁民方便出入不至於用爬的造成危險，長期則要做整體碼頭改善，這部分除了要等水位較低時進行，也需要再研擬規畫。另外，將會與漁民商量，看是要新增1條或2條浮動式碼頭，盡量讓既有使用水域的舢舨和農牧船都可以安全使用。