前台南市議長郭信良涉嫌在安南區佃西自辦市地重劃案，藉勢藉端向工程顧問公司索賄1000餘萬元，7日晚間被台南地方法院裁定羈押禁見後，今天委託律師遞狀提出抗告。台南高分院表示，已經收到郭信良的抗告書狀，合議庭預定明天審理。

據了解，郭信良不服被台南地院裁定羈押，在法定5天的抗告期限最後一天，委託律師於今天上午具狀向台南地院提出抗告，請求台南高分院撤銷地院的裁定後，地院已依法轉給高分院裁定。

台南地檢署偵辦郭信良與安南區佃西里長高進見涉嫌向工程顧問公司索賄案，本月6日經漏夜偵訊後，郭信良2人雖否認犯行，但檢方仍認定2人涉嫌重大且有串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

法官認為，郭、高2人所辯與卷內證物不相符，也無法提出合理解釋，有聲請書所載事實，以及有被告及共犯部分供述、證人證述及通訊監察譯文等證物可佐證，足認2人涉犯藉勢藉端勒索財物或執行職務收受賄賂等犯嫌重大，且均有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，7日晚間10點多裁定2人羈押禁見。