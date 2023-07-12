地球氣溫持續炎熱，各地都傳出熱浪警訊，專家提醒，為避免身體缺水、中暑，在戶外活動時應做好防曬，並隨時補充水分。不過美國日前卻傳出一名10歲男童，因為在1小時內狂喝6瓶水，超出身體負荷而發生「水中毒」。所幸家人及時發現，將他緊急送醫後撿回一命。

根據《每日郵報》、WIS News報導，家住南卡羅來納州第二大城哥倫比亞市（Columbia, South Carolina）的10歲男孩雷伊（Ray Jordan），在上週國慶假期期間和其他親戚的小孩在家裡玩。他的母親形容：「一群男孩繞著屋子跑，在蹦床上跳個不停。」一段時間後，雷伊因為口渴，進屋裡討水喝，短短1小時內就灌了6瓶水。

美國南卡羅來納州日前傳出一名10歲男童，因為在1小時內狂喝6瓶水，超出身體負荷而發生「水中毒」。

不久後，糟糕的事情發生了。他的父親表示，雷伊頓時喪失了運動功能，他「無法控制頭或手臂，看起來就像是吸毒或喝醉酒，」而且情況急轉直下，讓家人以為他誤食毒物，嚇得趕緊將他送往醫院。經過檢查，醫生判定雷伊發生了「水中毒」，大腦整個腫了起來，趕緊為他注射藥物促進排尿，並調整血液中鈉和鉀的濃度，才讓他恢復清醒。

事後雷伊的父母回憶起這段經歷，仍然心有餘悸。他們說，從沒想過「喝水」這件事也藏著風險，好在現在雷伊已經完全康復，身上也沒有留下任何副作用。健康專家提醒，大熱天補充水分時，切勿在短時間內大量喝水，並盡可能交替飲用開水和運動飲料，因為運動飲料中含有電解質，能避免血液中的鈉遭到過度稀釋，而產生低血鈉的中毒症狀。

文章來源：Family shares experience after water intoxication hospitalized their 10-year-old son
文章來源：Boy, 10, almost killed himself after drinking six bottles of WATER in an hour while playing with pals, leaving him unable to move as his brain swelled

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