我國參加由日本主辦的2023年第64屆國際數學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在112個國家、618名參賽學生中，我國6名代表參賽學生總計獲得1金4銀1銅佳績，國際排名第10名。

我國代表隊從1894名學生中選出6名學生代表參賽，並由台師大副教授林延輯及陽明交大副教授高竹嵐分別擔任領隊及副領隊，競賽於7月7日舉行開幕典禮，12日下午舉行閉幕典禮並頒獎，我國代表團預定7月14日返抵國門。

我國今年6位選手得到1金4銀1銅，建中學生江恩驊獲得金牌；建中學生張齊安、鐘奇恩、卓育安及高雄中學學生許孟哲等4人得銀牌；竹科實中張博甡得銅牌。

我國唯一得金牌的選手江恩驊，個人排名第26名，他表示，從小便對數學有興趣，在進入建中後，先是閱讀了許多平面幾何基礎知識的講義，接著在讀書會也學習到了數學奧林匹亞競賽各式各樣的知識，經過兩年，順利成為國家代表隊。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，