夏普通信事業部小林繁本部長今日受訪就談到，儘管全球智慧機市況不佳，但是智慧機仍舊是一般消費者一天中接觸時間最長的3C產品，有信心只要有賦予特色的產品，仍舊可以吸引銷售者目光。

儘管全球智慧型手機市場委靡不振，但夏普通信事業部小林繁本部長今(12)日受訪時指出，針對在日本受歡迎的機款，夏普會針對市場狀況引進台灣，相信在日本市場受歡迎的產品，台灣市場也很有機會，此外，現階段不僅是台灣，全球智慧型手機市況都偏低迷，但智慧機仍舊是一般民眾一天中接觸時間最長的3C產品，相信只要端出有特色的產品，還是可以吸引消費者。

夏普也預告，接下來會引進更多在日本上市的機型，像是搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器、配備徠卡鏡頭的新機AQUOS R8、AQUOS R8 Pro都會在今年底前在台灣推出。

夏普SHARP AQUOS sense7 plus搭載高通Snapdragon 695，定位在中階手機，機身尺寸160x76x8.2mm，重量172g；採用6.4吋 FHD+解析度IGZO OLED螢幕，支援240Hz畫面更新率，加上LSI動態補償技術，號稱能將24fps影片補償至120fps。

照相部分，SHARP AQUOS sense7 plus搭載1/1.55英吋的大型圖像傳感器，新影像引擎「ProPix4」，以及All PDAF全畫素相位對焦技術，對焦速度強化2.5倍。另外，蓄電量更是SHARP AQUOS sense7 plus一大主打，電池容量5050mAh，手機使用三年後，電池仍可維持90%以上的健康度。

SHARP AQUOS sense7 plus目前已經在募資平台MyFeel進行預購，集資優惠價13,490元，建議售價則為14,990元，預計8月1日起上市。電信業者部份，則和遠傳(4904)合作推出資費方案。