據俄媒報導，中國已邀請俄羅斯總統蒲亭10月到中國參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。今年是中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議10週年，中方已邀請多國元首與會。

蒲亭（Vladimir Putin）上次訪問中國是2022年2月4日，當時他與習近平會面，並出席北京冬奧開幕式。蒲習會面20天後，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。

俄羅斯衛星通訊社11日報導，俄羅斯聯邦院議員、俄羅斯前駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）透露，中方期待俄羅斯總統蒲亭10月訪中，出席「一帶一路」論壇。

報導稱，此前，習近平邀請蒲亭今年訪中。

德尼索夫在回答中方是否期待俄國元首10月訪中的問題時稱：「當然期待，因為已經發出了邀請。」

對此，中國外交部發言人汪文斌今天下午在外交部例行記者會回應說，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此與「一帶一路」合作夥伴保持溝通。

德尼索夫指出，習近平與俄羅斯聯邦院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）會面時，「談到了這個議題」。

據央視新聞報導，習近平10日下午在北京會見率團來訪的馬維彥科。習近平表示，中方願繼續與俄方發展守望相助的全面戰略協作夥伴關係；馬維彥科形容中國是「堅定可靠的友誼肩膀」。

據北京日報11日報導，塞爾維亞科學、技術發展和創新部長貝戈維奇（Jelena Begovic）透露，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）將於今年10月來中國出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這將是武契奇連續三屆出席這一中方舉辦的大型主場外交活動。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在節目中表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將在雅加達與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會晤。

據中國外交部宣布，王毅將出席13日至14日在印尼雅加達舉行的中國－東協（10＋1）外長會、東協與中日韓（10＋3）外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會。

拉夫羅夫12日開啓對印尼的訪問，將出席東協外長會。