知名旅遊電商平台Booking.com今（12）日公布「2023亞太地區旅遊信心指數」（APAC Travel Confidence Index），結果顯示，台灣人對於「吃」的需求高居亞太之冠，近半數的旅人會為了「美食」而旅行。此外，調查中也呈現了引人注目的矛盾現象，台灣旅人雖然擔心財務的問題，近七成仍欲增加旅遊次數和預算，展現對於疫後旅遊的高度信心。

「2023亞太地區旅遊信心指數」這項調查委託Milieu Insight於今（2023）年4月至5月進行獨立調查，有亞太地區11個市場逾8000名旅客受訪，探討該地區旅客對旅遊的信心和永續發展的關注度。

過去12個月，隨著各國邊境開放，在調查的11個亞太市場當中，越南（95％）和印度（89％）旅人進行了最多次數的旅程。而台灣則排名第三，有超過八成（84％）的台灣旅人在過去的12個月裡已展開旅程，其中包含76％的旅人選擇在國內旅行，25％的旅人在亞太區的其他國家旅行，15％的人則在至亞太區以外旅行。

過半數（59％）的台灣旅人認同旅行會使他們感到快樂，在未來12個月的旅行意願調查中，印度（86％）和香港（84％）的旅人對於他們的未來旅行計劃感到樂觀，日本（45％）旅人則繼續謹慎行事。而台灣旅人不僅在旅行的意願上展現高度興趣（76％），同時也關注著永續旅遊的重要性。

此調查深入分析並評估亞太地區各個市場旅客的信心程度和永續發展關注度，並加以排名。其中台灣排行第五，較去年增長了五個名次，由此可見台灣旅人對於疫後旅遊的信心爆棚。在本次的調查中，亦針對旅人的主要動機、優先關注事項與旅遊行為，將11個地區的旅客分為四種類型。

「覺醒探索者」積極尋求環保且永續的旅遊。他們熱衷於探索，同時會盡可能減少對環境的影響。台灣正屬於此種類別之一，同屬「覺醒探索者」的地區還有香港、印度和中國。新加坡和澳洲屬於「舒適追求者」，相較於永續發展，這類旅客會優先考慮舒適度與便利性，他們尋求盡情享樂的體驗。越南被歸類為「慎思旅行者」，此類別的旅人對環境抱持責任感，卻往往對陌生環境感到焦慮，因此會在安排旅遊時更深思熟慮。而「務實近遊者」則講求更實際的旅遊，他們優先考慮便利性和效率，並充分利用時間和資源。被歸類為「務實近遊者」的市場包括日本、韓國、泰國及紐西蘭。

談論到旅行的動機，超過半數的台灣旅人認同旅行的目的是為了放鬆身心（59％）；有趣的是，近半數的旅人也會為了「美食」而旅行（47％），而台灣旅人對於「吃」的追求更是高居全亞太地區之冠！對於旅行體驗的重視程度，台灣旅人（66％）除了喜歡「吃」以外，65％的旅人對於探索自然景觀感到興趣，而走訪觀光景點、知名地標，以及探索當地文化與生活方式也同樣受到台灣旅人的青睞。 當旅人選擇踏上旅程時，有近四成的台灣旅客將財務相關疑慮列為他們最擔心的事（39％）；也有三成的的旅人會擔憂未來經濟前景的不確定性（30％）。然而，他們並不忽視有效管理旅行開支的重要性，在計劃旅行時展現出靈活機智。在節約成本的策略方面，有50％的台灣旅人計劃在淡季出遊，49％的旅人會選擇入住價格實惠的住宿，42％的旅人則會選擇較便宜的旅遊方式，像是使用大眾運輸（37％）或是利用旅遊折扣或優惠來規劃旅行（37％）。

儘管有通貨膨脹、氣候變遷和供應鏈中斷等複雜且相互影響的危機，在在對全球經濟造成壓力，仍有超過一半（51％）的台灣旅人表示無意推遲任何出遊計劃。更令人印象深刻的是，這些旅人中有68％不只維持原定的出遊計劃不變，還打算增加這一年的出遊次數和旅行預算，或是增加旅遊天數的長度（61％）。

Booking.com亞太區執行董事Laura Houldsworth表示，儘管面臨一些總體經濟困境，但有亞太地區的旅客的冒險精神，以及在旅遊中創造難忘回憶的渴望，都依然堅定而強烈。同時，今年的旅遊信心指數顯示，亞太地區正穩步重回全球旅遊地區增長最快的寶座。在全球旅客持續因應各種不確定性與生活成本上升之際，Booking.com將繼續致力讓亞太地區的旅客更輕鬆地搜尋、預訂與享受完美假期，從而更好地體驗世界。