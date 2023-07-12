韓國天團「少女時代」隊長太妍擁有嘹亮歌喉和精緻外貌，出道後擔任隊內主唱，以一首〈Into The New World〉征服歌迷，每次推出專輯都獲得大量關注與喜愛，粉絲遍布全球；近日主持人吳貞泰揭露12年前曾經發生一起事故，演唱會上太妍差點被擄走。

46歲男星吳貞泰（오정태）是喜劇演員，同時也有主持經驗，他近日在節目上提到2011年他曾擔任某場活動的主持人，少女時代是其中一組表演團體，表演途中一名男子衝上舞台，強行拉著太妍往外走，想把太妍拖下舞台，一旁的吳貞泰看到後立刻上前阻止，他透露對方似乎很用力，太妍的表情看起來很痛，隨後保鑣等人也上前保護太妍。吳貞泰直言當時大家都有上前幫忙，但觀眾拍攝的影片中只有他，沒拍到保鑣，接著網上就出現「國民英雄」的詞彙讚美吳貞泰，甚至還被放到廣告牌上，除此之外太妍被擄走時，少女時代成員Sunny緊抓著太妍，努力阻止這起事故。

（來源／影片取自SBS Entertainment YouTube，如遭刪除請見諒。）

太妍6月24日曾在台北小巨蛋舉行個人演唱會，來台前似乎就和經紀公司SM娛樂鬧不愉快，有粉絲派LED宣傳車到經紀公司大樓前，抗議內容是：：「SM別再區別對待太妍了，她陪公司從1.0走到3.0，為何只受到0.0的待遇！」認為太妍為公司付出多年，不應該得到現在的待遇，22日時太妍也在個人社群坦言：「看起來有很多根深蒂固的問題待解決，我會在我的能力範圍內讓事情逐漸往好的方向去改變。」在台灣演出結束後她直接取消追蹤公司為她辦的官方帳號，表達不滿心情。