新竹在地知名美髮業者百帝美髮驚傳無預警停止營業，預購剪髮洗髮券的消費者甚多，截至12日中午，市府消費者服務中心已累計接獲49件消費申訴案，為維護消費者權益，市府已於6月即要求業者不得再發行未依法履約保證之禮券，並要求業者限期改善、妥適處理消費糾紛，同時要求限期提出賠償方案。

市府消保官劉興振指出，由於業者曾在疫情期間有漲價消費爭議糾紛，消費者服務中心在6月5日接獲4起申訴案、6月6日接到第5件申訴後立即察覺事態有異，隨即發函要求業者於6月13日到府說明，並當場出示「商品或服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」之法令，要求確實遵守，並告誡若未妥適處理已發禮券之消費爭議將有相關罰則。

消費者黃小姐向消保官申訴，指新竹百帝美髮在6月初關閉3家分店前，於5月母親節大力促銷買10送10的優惠方案，吸引消費者購買，公司目前停業，她認為有詐欺嫌疑。

劉興振則指出，業者當時到府說明，指公司並未結束營業，是因3家分店租約到期，為節省支出才決議暫停營業，非如外傳的倒閉或結束營業，並向市府承諾會妥適處理消費申訴案件。

不過，市府警覺事態異常，立即著手處置，督促該公司正視消費者權益，而該公司建功店與關新店於6月份仍正常營業後，又以員工旅遊理由停止營業，市府將協助消費者調解消費爭議，預計於8月初進行大型消費爭議協商會議，要求業者負責人出席說明後續處理與補償機制。