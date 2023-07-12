繼7月7日晚間中國人民銀行、大陸金管局、證監會聯合宣布，對阿里巴巴螞蟻集團及旗下機構處以合計 71.23 億元（人民幣，下同）罰款、騰訊被大陸央行罰沒近30億元，兩家平台企業共收到百億罰單後。大陸國家發改委表揚騰訊、阿里巴巴等平台企業，支持科技創新、傳統產業轉型。

據大陸微信公眾號「國家發展改革委」12日消息，近日相關部門深入調研了解平台企業發展情況，梳理一批典型投資案例。從調研情況看，平台企業持續加大在技術創新、賦能實體經濟等領域的投資力度，2023年第一季，中國大陸市值排名前10位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在晶片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資占比不斷提高，環比提升了15.6個百分點。

一、積極支持技術創新，助力實現高水準科技自立自強：

2020至2022年市值排名前10位的平台企業累計研發投入超5000億元，年均增速達15％，授權專利總量超5萬件，專利品質明顯提升，成為數位技術創新的關鍵力量。

調研中瞭解到，騰訊持續投資支持上海燧原科技有限公司，加強人工智慧領域雲端算力平台產品和服務等核心業務發展，促進大陸國產高性能AI晶片研發和商業化落地，產品已經應用於雲數據中心、超算中心、泛互聯網及智慧城市等人工智慧應用場景，為行業提供了更多的自主可控的產品和服務選擇。美團投資支持榮芯半導體（寧波）有限公司，加強成熟制程特色工藝12寸晶圓製造、晶圓級封裝測試等主營業務發展，開展圖像感測器、顯示驅動等主要產品研發，為美團的無人機、自動配送車、數據中心等業務提供了底層支撐。

二、積極支持傳統產業轉型，助力實體經濟高品質發展：

調研中了解到，阿里巴巴投資支持農業和服務業轉型發展，支持匯通達網路股份有限公司服務下沉市場零售行業企業客戶，為合作中小企業提供一站式SaaS＋服務及商家解決方案。項目實施為淘寶商戶引入了優質供應鏈服務，支持匯通達提升了服務品質，擴大了服務範圍，説明超過500個鄉鎮、2.7萬家付費門店SaaS＋用戶實現數位化升級，推動了近千款農產品出村進城，助力城鄉共同繁榮。

此外，阿里巴巴投資支持重慶洪九果品股份有限公司，實現生鮮水果從加工、包裝、倉儲到運輸環節的垂直整合，形成「端到端」的數位化鮮果供應鏈，探索解決了鮮果行業分銷損耗率大、配送穩定性差、品質難統一等難題，有效提升鮮果產品分銷效率，促進了農業數位化轉型發展。

美團聚焦主營業務，自主投資研發了無人配送車，在障礙物預測模型演算法等方面的技術指標已達到國際領先水準。在抗擊新冠肺炎疫情期間，無人配送車已應用於封控區配送醫療物品和為獨居老人配送生活物資，切實體現了科技改變生活。

三、積極提升核心競爭力，在國際競爭中大顯身手：

調研中了解到，美團投資支持未來機器人（深圳）有限公司，加強自動叉車機器人等核心產品研發，將人工智慧、環境感知、深度學習、伺服控制等核心技術應用於工業無人駕駛領域，支持製造業及物流企業降本增效，有效提升企業內部物流效率，降低了用工成本。

目前，未來機器人已在全球銷售產品超過2000台，落地項目超過300個，業務覆蓋超過15個國家和地區。

騰訊投資支持北京雲跡科技股份有限公司，將自身算力優勢與雲跡科技的室內定位導航技術優勢相疊加，形成了具有國際競爭力的服務機器人產品，截至目前服務使用者已超2萬家，業務覆蓋了41個國家和地區。