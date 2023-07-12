嘉義市衛生局人員突擊檢查全市公私托育中心的食品存放。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市衛生局人員突擊檢查全市公私托育中心的廚房環境。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市東區公共托育家園被離職護理師踢爆疑用過期食品給2歲以下幼兒吃，市府衛生局查獲這家公托存放9樣過期食品，依《食品安全衛生管理法》裁罰業者9.6萬元；此外，已突擊檢查全市公私托育機構，其中1家私托有3樣食品過期半年以上，也將被裁罰。

嘉義市政府表示，7月11日完成全市4家公立及5家私立托育中心的無預警稽查，結果查獲1家私立托嬰中心少量乾料超過保存期限，該私托業者回應，先前已將此些乾料單獨打包準備丟棄，並未提供孩童使用，將依《食品安全衛生管理法》裁處。

嘉市府衛生局長廖育瑋指出，這家私托有醋、穀粉、堅果飲3樣食品陸續於去年9月、11月已到期，《食安法》罰鍰是6萬元起跳，視違規情節加計，將通知業者陳述意見，依法裁罰。

廖育瑋還說，日前稽查嘉義市東區公托家園有9樣、7品項食品有8個保存期限日期，過期情節依法加計1.6倍，因而裁罰9.6萬元。

嘉市府社會處長李思賢表示，社會處與衛生局自7月5日起全面稽查全市公私立托嬰中心，未來將持續突擊稽查，並提高稽查頻率為每季1次，同時要求托嬰中心食品從業人員，每年需參與團膳衛生講習，提升團膳衛生全安相關知能。

嘉義市政府再次強調，對食安問題「零容忍」，未來持續跨局處合作，對業者加強輔導與稽查，保護收托孩童身心健康，讓家長安心送托孩子。