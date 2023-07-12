這週在美國華盛頓州的一間好市多（Costco）發生了一起悲劇事件，一名只差幾天就要滿5歲的小女孩，因吞嚥食物時噎到而窒息身亡，現場有許多民眾 親眼目睹這名女孩窒息的過程，也有熱心民眾進行胸外按摩和實施搶救，可惜未能成功救回這名女孩。

4-year-old girl dies after choking on Costco hot dog: report https://t.co/X6o98JLSbw pic.twitter.com/esVU8JFQ0o — New York Post (@nypost) July 12, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）12日報導，這名未公開身份的女童是在肯納威克市的好市多吃熱狗堡的時後窒息身亡，本頓郡的法醫利奇（Coroner Bill Leach）接受媒體採訪時表示，現場有許多目擊者親眼目睹了她窒息的過程，一些熱心民眾立即對他進行了心肺復蘇術（CPR），並使用了自動體外除顫器（AED）。

急救人員在將她送往當地醫院前，從她的嘴裡取出了阻塞物，但她最終仍因窒息而身亡。利奇向《福斯數位新聞網》（Fox News Digital）表示，由於現場有目擊者目睹了這名小女孩窒息的過程，以及急救人員試圖拯救她，所以不會進行驗屍。

據地方新聞報導，這家好市多分店在這次事件後暫時關閉了一段時間，並於本週一（11）重新開放。