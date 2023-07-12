雲林縣台西鄉「海豐島恰恰恰」團隊舉辦「在地風土營」，鼓勵青年社區參與。（丁盈茜提供／張朝欣雲林傳真）

教育部青年發展署推動青年社區參與，在雲林縣台西鄉規畫「交換一頁台西，在地風土營」，主辦單位「海豐島恰恰恰」團隊12日表示營隊每梯次5天全程免費，即日起接受報名，對象為全台國高中生與大學生，透過營隊活動進行一場「海口夏日大冒險」，讓在地與外地學子更了解「國境之西」台西鄉的風土人情。

台西鄉子弟丁盈茜3年多前回到家鄉，參加台西中山路老街再造計畫，發現家鄉需要年輕人的投入，才能帶來改變與進步，因此成立「海豐島恰恰恰」青年團隊，投入社區創生工作，今年爭取教育部青年發展署「青年社區參與行動changemaker計畫」，辦理「交換一頁台西，在地風土營」活動。

丁盈茜表示，去年團隊舉辦工作坊活動受到肯定，許多人詢問今年要再規畫什麼活動，團隊一直在思考如何將台西的風土人情傳達給更多人知道，因此決定舉辦一個屬於台西在地的營隊，邀集全台國高中生與大學生，帶著鄉內國小學童與家扶孩子，一起認識台西鄉，包括巷口廟宇、日常街道，以及在地文化、產業與歷史。

丁盈茜說，如果沒辦法讓孩子從小就了解自己家鄉特色、這片土地的古往今來，無法讓孩子還住在這裡的時候，與地方產生更深的連結，那自然無法期盼他們未來能返回家鄉，甚至生活、深耕、再培養下一代。我們的確無法復刻過去的回憶，但能從現在起，一起製造新的回憶。

丁盈茜指出，在地風土營即日起接受報名，第1梯於本月22至26日開跑，第2梯8月13至17日，地點在台西社區，全程免費，內容包括社區參訪、老街巡禮、海邊淨灘等，將台西更多元的面貌展現給大家。