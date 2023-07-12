豆製品是大眾熱愛且熟悉的食材，但種類繁多，該如何選擇才好？對此，營養師程涵宇就針對7款豆製品的熱量與營養含量進行比較。其中，生豆皮是熱量冠軍，不過蛋白質含量也最高；豆干鈣含量則最優秀；百頁豆腐不僅熱量高，脂肪、含鈉量及碳水化合物也最高，建議少吃為妙。

程涵宇在臉書粉專「程涵宇營養師」發文分享，針對7款豆製品的熱量與營養含量，以每100公克進行比較，包括生豆皮（2片）、百頁豆腐（半條）、豆干（1又1/3片）、板豆腐（1/4盒）、雞蛋豆腐（1/3盒）、嫩豆腐（1/3盒）及豆花（半碗）。

其中，熱量冠軍為生豆皮，2片大約209大卡，程涵宇說明，因生豆皮製程會加油脂消泡，所以不要誤以為它熱量超低就放下戒心大吃。另外，也要注意避免油煎或油炸使豆皮吸油，導致熱量更爆表。

然而，豆皮的蛋白質也最優秀，程涵宇表示，豆皮是豆漿加熱後表面凝結的蛋白薄膜，所以原料製程簡單富含蛋白質，2片生豆皮就含有3.6顆雞蛋的蛋白質營養。

再來，熱量第2名是百頁豆腐，程涵宇指出，半條熱量約196大卡，不僅熱量高，脂肪、含鈉量、碳水化合物也最高。她解釋，百頁豆腐和一般豆腐不同，是利用大豆蛋白、澱粉、大豆油及調味料所製成，相對鈉含量也高，建議少碰為妙。

熱量第3名則是小方豆干，1又1/3片熱量約161大卡，程涵宇表示，其是將黃豆打成漿，加入硫酸鈣等凝固劑放入模具中成型，扎實口感鈣含量高，是補鈣超級好朋友。她提醒，要避免選購有添加防腐劑、色素等不必要添加物的豆干，才能吃得更健康。

至於其它豆製品的熱量排名依序為，板豆腐（1/4盒）、雞蛋豆腐（1/3盒）、嫩豆腐（1/3盒）和豆花（半碗）。程涵宇特別推崇減肥適合吃板豆腐，其原料簡單，將黃豆研磨成豆漿後，再加硫酸鈣凝固劑即完成，扎實口感可以保留更多蛋白質，且低熱量、低油脂又低鈉，是不錯的選擇。