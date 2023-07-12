馬刺新科狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）擁有7呎5吋（226公分）的身高優勢，臂展長達8呎（244公分），但體重僅有210磅（95公斤），一眼就能看出他非常削瘦。對於外界討論文班亞馬是否該增重，他的經紀人迪亞耶（Bouna Ndiaye）非常不以為然，強調增重的想法「大錯特錯」。

美國籃球記者史畢爾斯（Marc J. Spears）引述迪亞耶的話：「大家都錯了，我們完全沒有著眼在體重，我不要他增加體重，我們堅決不讓他增重。讓他增加體重是個嚴重的錯誤想法，我們專注於鍛鍊力量和核心。」

文班雅瑪的經紀人提到傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），他認為賈霸是很棒的模板。賈霸當年也是十分高瘦的體型（身高218公分、體重102公斤），打了20年都沒有重大傷病。文班亞馬比賈霸更加瘦長，經紀人迪亞耶提到這確實是個挑戰，但不會同意讓文班亞馬增重。

賈霸雖然瘦，但他會功夫，在李小龍門下學過拳。賈霸和李小龍同樣是比較精瘦的體型，賈霸曾說：「Bruce一向重視拉筋的效用，每次我們練拳之前都要拉筋很長的時間。我為此跑去學瑜珈，我認為那是預防受傷的最佳方法。」