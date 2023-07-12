日本核污水最快下月排海，中國外交部今對日本喊話稱，日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水的下水道，是不是違反了自己應盡的基本國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？

中國外交部12日舉行例行記者會，有媒體問到，太平洋島國領導人就核污水問題的立場，中國外交部發言人汪文斌表示，日本福島核污染水擬排放的數量之大，持續時間之長，涉及地域之廣，前所未有。中方和太平洋島國都嚴重關切日本排海計劃，都堅決反對日方轉嫁核污染風險的行為。排海絕非處置福島核污染水的唯一選項，也不是最安全最優化的處置方式。

汪文斌表示，注意到太平洋島國論壇獨立專家小組組長日前指出，根據國際原子能機構的安全標準，正當性是國際輻射防護安全標準的十大基本原則之一，要求產生輻射風險的活動，必須整體效益、收益大於風險。日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水的下水道，是不是違反了上述原則？是不是違反了自己應盡的基本國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？

汪文斌強調，中方敦促日方正視國際社會的關切，承擔起應盡的道義責任和國際義務，立即停止強推核污染水排海計劃，以科學透明安全的方式處置核污染水。