AI族群周三勢不可擋，個股紛紛量增寫下多年新高度，關於AI題材，樺漢也指出，集團「AI技術方案」規畫持續開展，從集團所發展的四大技術-分散式AI、生成式AI、可信任(資安)AI、永續AI來看，其中，「永續AI」技術，其受惠於全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，催升全球企業對於ESG的E環境保護中之節能減耗、淨零碳排議題越趨重視，帶動樺漢「永續AI」技術的數位轉型、綠色轉型等解決方案詢問度與接單表現明顯較去年同期大幅揚升，並隨著更多不同產業、不同政府機構單位等客戶合作需求持續向上，有助樺漢集團布局四大AI階層，包括AI邊緣運算、AI感知/物聯、AI演算法/工具、AI應用平台與方案，皆良好的業務開拓空間，增添樺漢「永續AI」技術銷售業績強勁成長的柴火。
《電腦設備》樺漢叩響300元？永續AI添業績柴火
樺漢(6414)集團營收，單月、第二季、上半年營收三創同期新高，樺漢個體6月營收也年增217.9%、上半年營收年增161.3%，營收表現亮眼，推動股價叩響300元大關。樺漢上周三衝上308元，改寫近2年高價，而近日高檔震盪，外資偏空，5日線下彎，不過內資搶進，且月季線穩健上揚。全球邁向「2050淨零排放」趨勢明確，可望添樺漢「永續AI」技術業務強勁柴火。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。