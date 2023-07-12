AI族群周三勢不可擋，個股紛紛量增寫下多年新高度，關於AI題材，樺漢也指出，集團「AI技術方案」規畫持續開展，從集團所發展的四大技術-分散式AI、生成式AI、可信任(資安)AI、永續AI來看，其中，「永續AI」技術，其受惠於全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，催升全球企業對於ESG的E環境保護中之節能減耗、淨零碳排議題越趨重視，帶動樺漢「永續AI」技術的數位轉型、綠色轉型等解決方案詢問度與接單表現明顯較去年同期大幅揚升，並隨著更多不同產業、不同政府機構單位等客戶合作需求持續向上，有助樺漢集團布局四大AI階層，包括AI邊緣運算、AI感知/物聯、AI演算法/工具、AI應用平台與方案，皆良好的業務開拓空間，增添樺漢「永續AI」技術銷售業績強勁成長的柴火。