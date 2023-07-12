112學年度分科測驗今(12)日舉行首日考試，下午進行第3科考科數學甲，高中數學老師評析，試題各大題及多選題選項由易而難排列，整體出題比去年難，計算題也偏多，考生要在80分鐘內完成全部答題，必然有其時間壓力，具備相當的挑戰性。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，整份試卷各大題配分與去年試卷相同，且試題內容符合108課綱考試範圍規範，題目敘述有引導作答，其中也沒有爭議題，測驗目標明確，並有一定比例的基礎題，能鑑別學生是否具有基本概念

蘇順聖提到，今年數學甲出題確實有難度，尤其試題各大題及多選題選項大致由易而難排列，高三選修內容配分也超過一半，計算題量也偏多，考題偏重測驗程序性知識、論證推理及解決問題的能力。

蘇順聖認為，考生在作答這份考題時，最大的壓力在於必須克服理解順序，要在80分鐘內，克服時間壓力完成解答，不過屬於高三選修的考題占考題一半，因此考生在看完題目之後，還能夠知道如何解題。

建國高中數學老師郭仲祐指出，這份考題特別在多選題方面的排序是由易往難，後面幾題的選項，考生勢必得花大量時間解題，尤其程度好的同學一定要把握並完整理解題意還有解題時間，「不然多選題很容易分數不見」。

中正高中數學老師林榮福表示，在學校上課時，老師多半會建議同學在寫考題時，先閱覽題目之後再開始作答，考生如依照此建議，答題順序可以先寫單選題，之後則是選填題、多選題、混和題，如此在作答較能減輕心理負擔與時間壓力。

林榮福強調，即便今年數學甲考題不容易，主要問題在於計算題型多，但整體出題沒有偏離高三課程，「觀念上還不算這麼難」。

至於考生統計資訊方面，依照大考中心數據，數學甲全國應到考生為2萬6792人，實到為2萬5246人，缺考1546人，缺考率5.77％。