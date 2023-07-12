大陸知名影后劉曉慶近期新出演電影《冰雪狙擊2》，雖然她一直都以「逆齡演出」著稱，且該劇中飾演的角色沒有明確的年齡，但實際年齡已71歲的她，戲裡不僅和男主有感情線，還有一段三角戀，甚至飾演她父親的演員實際僅53歲，讓部分觀眾大喊「71歲的小嬌妻捶你胸口，就問你感動不感動」，直呼接受不了「求奶奶放過」。

根據陸媒報導，劉曉慶從19歲情竇初開到61歲嫁給富豪，一生幾乎都在作兩件事。第一是談戀愛，從王立、陳國軍、姜文到亞丁、伍衛國、阿峰，再到小他30歲的羽毛球運動員易剛，最後還嫁給了比他大10歲的王曉玉。

另一件事就是在作品裡「逆齡」談戀愛。前幾年甚至有個詞叫「丫頭教」，意思是那些明明已有一定年紀卻要裝嫩的超齡演員們，被點名的還有劉嘉玲、章子怡、周迅、林心如、董潔等人。

例如2014年劉曉慶在《隋唐英雄3》中飾演北漠公主歐陽飛燕。角色設定是18歲，而她當時已經60歲。兩年後，劉曉慶又在《我有一個夢》中，以62歲高齡挑戰雙馬尾學生妹，最後該戲評價慘淡。直到2020年，68歲的劉曉慶又宣佈自己要演28歲的警花。

而劉曉慶此次出演的《冰雪狙擊2》中，飾演的「丹娘」角色設計是一個愛恨分明的女匪王，性格剛烈，氣吞山河。但飾演該父張東山的演員叫任青安，卻是1970年生人的53歲人，讓許多觀眾不僅大呼疑惑「71歲給53歲的當女兒」？

加上劇中針對劉曉慶的畫面，使用明顯過多的美化甚至濾鏡效果，導致這部網劇的彈幕還是評論區，又或是某評分平台，雖然對整部電影評價不太差，但針對差評部分，幾乎一面倒地指向了劉曉慶，也被苦嘆應該面對真實年齡。