民進黨總統參選人賴清德近日喊出，2024總統大選是「中南海」和「白宮」的選擇。民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（12）日受訪時狠酸，台灣總統應該帶領台灣走向世界，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭，不要弄得好像失去國格。

賴清德10日提到，2024總統大選是「中南海」和「白宮」的選擇，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。柯文哲稍早在臉書PO文直說，這次選舉不是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣應該要在自主和平的基礎上和世界交流，當然也包括中美兩個強權；身為台灣總統，除了走入白宮，更重要的是要走入每位台灣人民的心中。

柯文哲今在高雄參訪受訪時指出，「台灣總統應該帶領台灣走向世界，我們是要當台灣的總統，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭，我們是要面向世界去處理」，美國是重要盟邦沒錯，但是不要弄得好像很失去國格。

媒體追問剛用「外傭」這個詞，好像比較貶低自己？柯文哲重申，「對阿！自己要去申請的，所以我就覺得不對嘛！再講一遍，我們要選的是台灣的總統，不是美國的州長，更不是應徵白宮的外傭」。