桃園市環保局派出稽查員量測廢土方的體積，發現遭棄置的體積約為24立方公尺且占用道路。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市楊梅區日前有人將大量廢土方棄置在路中央，環保局立即啟動應變措施，先用帆布覆蓋並設置警示燈，並同步對廢土方進行採樣分析，此外也透過檢警環機制，由楊梅警分局調閱監視器以車追人，温姓駕駛遭逮後坦承犯案。環保局說，除依廢清法偵辦外，此舉涉犯公共危險罪，將把温男移送地檢署，如若法院判刑確定，温男將被吊銷駕照，終身不可考領。

環保局表示，6日接獲民眾陳情，稱楊梅區楊湖路一段585巷道路中間遭棄置疑似黏土的大量廢土方，隨即派稽查員前往，發現遭棄置的體積約為24立方公尺且占用道路，恐使用路人發生車禍危害用路人安全，先以帆布進行覆蓋並設置警示錐及警示燈，同步也採集樣品進行化驗分析，目前結果尚未出爐，更啟動檢警環機制，由楊梅警分局調閱監視器以車追人。

楊梅警分局在多日比對車輛後，於10日晚間查獲温姓駕駛的同台車輛滿載土石方，停留在楊梅區環東路298巷125號旁，馬上將温男帶回派出所偵辦。温男現場提供所載土石方證明文件，其土石方來源皆為新北市土城區某工程，温男辯稱因運送時間太晚所以暫留在楊梅區環東路298巷125號旁，11日早上會再出發前往處置場所，但經環保局調查發現，温男駕駛的車輛10日的運送路線完全偏移，所言不可採信。

經楊梅警分局及環保局持續詢問後，温男終於鬆口表示，這些土石方來源是台北市內湖區某工地所產出，經朋友介紹以1車1萬9500元為代價前往載運，坦承因一時貪圖方便所以將廢棄物拋棄在楊梅區楊湖路一段585巷道路中間。環保局依違反廢清法第41條及第46條將本案函送楊梅警分局偵辦，並依法將該車輛查扣至保管場，也將另以公共危險罪將行為人移送地檢署，若後續法院判刑確定，温男將被吊銷駕照，終身不可考領。

環保局強調，市府與警方將持續不定期、不定點執行車輛攔查作業，一旦查獲載運廢棄物、剩餘土石方未有合法證明文件或有非法棄置行為，除依法告發處分及扣留機具外，若判刑確定將被交通監理單位吊銷駕駛執照，終身不得考領，倘若涉及公共危險也會有相關刑責。