南韓知名Netflix戲劇《魷魚遊戲》自宣布開拍第二季後話題不斷，卻也掀起不少爭議，日前才因有前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）出演而讓許多觀眾不滿，近日再有網友於論壇上爆料，指出工作人員在拍攝時，以「不耐煩的口氣」強硬命令行人離開的舉動。對此，劇組也急忙發聲回應了。

近日，有名網友在南韓論壇Bobaedream上爆料，以「昨天看見了一位自以為是官員的《魷魚游戲2》工作人員呢」為題發文，指出日前在仁川機場看到有大量攝影機的拍攝場面，因為演員中有一位染著鮮豔紅髮的李政宰，確定是《魷魚遊戲2》的拍攝。此外，PO文者隨後也還原了當時情況，指出他與同行者正要去搭電扶梯，卻有位體格高大的工作人員擋住電扶梯入口，更甚之用命令的口吻要求他們改走其他通道，而過程中也不曾說出一句道歉的話語，讓網友相當憤怒。

在文中，網友痛斥工作人員的舉動，表示：「這種行徑對於那些只是碰巧經過的行人相當失禮，也很尷尬。難道拍攝的工作人員是什麼官員嗎？」對此，據韓媒《SBS》報導，《魷魚游戲2》的製作團隊也在今(12日)發出聲明，指出：「我們聽聞10日在仁川機場拍攝《魷魚游戲2》時對民眾帶來了不便，對此我們深感抱歉。」並補充表示：「衷心感謝民眾的理解，而我們也會在往後的拍戲過程中更加注意。」而製作團隊的道歉聲明公開後，相關的爆料文章已被刪除，然而風波卻仍在論壇上延燒。

事實上，《魷魚遊戲2》日前公布出演陣容時，除了第一季的李政宰、魏嘏儁、李秉憲、孔劉等男性主要演員全數回歸外，前BIGBANG成員T.O.P(崔勝鉉)也在海報上亮相，消息一出在韓網上引發熱議，更出湧現不少批評聲。對此，T.O.P的經紀公司並未多做回應，僅表示：「除了Netflix的回應外，不能發表任何立場。」