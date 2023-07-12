僑委會海外青年台灣觀摩團泰國地區海外青年12日到光啟高中進行技術型高中體驗課程。（校方提供）

僑委會海外青年台灣觀摩團泰國地區海外青年12日到光啟高中進行技術型高中體驗課程。校長鄒紹騰代表光啟高中歡迎來自泰國的40位師生蒞校參觀、學習。其中學生體驗了汽車科的無人機課程、機械科的3D及雷雕課程、餐飲管理科的實作課程。

鄒紹騰致詞向學生鼓勵與會39位同學，地球村的概念，學習無國界是未來趨勢並以培養自己成為具備學習力、品格力、專業力及統整力的時代青年，勉勵所有與會同學，同時鄒紹騰也貼心的為團長及2位7月生日的同學慶生，讓開幕式備感溫馨。

學員黃瑜恩及黃瑜芬兩姐妹提到，喜歡台灣的交通及教育學習環境，尤其對環保概念垃圾分類印象深刻，對光啟高中老師的指導熱忱更是印象深刻。

鄒紹騰提到，僑務委員會委員長徐佳青及歷任委員長近幾年來積極與政府各相關部會協調，爭取預算規畫僑生學費獎學金等制度，並鬆綁畢業留台條件，像是延長覓職期時間、放寬評點制配額人數、新增「副學士學位」等作法，期能廣納人才到台灣接受培育，並在合宜配套下讓人才能適才適所的留在台灣，實踐僑生政策之「攬才、育材、留才」目標。

鄒紹騰說，希望各位學員透過「2023年僑務委員會海外青年台灣觀摩團」親身體驗台灣生活，藉由人文探索、產業參訪及課程體驗，深度認識自由民主、高科技、多元包容及性別平權的台灣，以及台灣政經產業的現況與前景，期勉各位同學未來學成畢業後，成為台灣企業在海內外的生力軍，貢獻所長，服務社會。