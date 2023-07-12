媒體報導美國國務院11日進行例行更新台灣的旅遊警示，且經比對國務院刪除兩處提到「國家」（country）的文字。外交部今天回應指出，對相關報導沒有評論。

外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，政府將繼續堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。

外交部指出，台灣也將持續與美國及其他理念相近國家合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛民主，並捍衛台海安全，以及印太區域的和平穩定。