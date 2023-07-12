1隻巨手拉著長長1串海廢垃圾，矗立於台東縣達仁鄉南田村海灘，由於造型特殊，吸引不少攝影玩家卡位搶拍銀河、最美星空與排灣族手紋圖騰，成了絕美組合，台東縣政府原住民行政處表示，該裝置藝術是加拿大藝術家Dave Hind的創作，期盼喚起大家對海洋環境的省思，並帶動地方觀光。

阿塱壹古道台東端入口處沙灘上今年初冒出1隻巨手，以蓮花指般牽起1串長長的海廢圾垃，巨手則是以排灣族傳統手紋意象呈現，手紋巨手矗立海邊，除了有許多遊客爭相拍照打卡以外，更有來自全台各地的追星族前來朝聖，捕捉仲夏夜紋手天空的璀璨繁星。

來自台北的李姓攝影玩家表示，當地下午2點多就有人卡位，4點多周邊已有20多支腳架排列，1群人都在等待天黑，由於當地少光害，巨型紋手裝置藝術的造型又獨樹一幟，成了拍星空、銀河的絕美組合。

他說，夏天要到7點半以後才天黑，這時星子們陸續冒出來，數不清的星星匯流成閃耀的銀河，燦爛奪目，追星族摸黑按快門，捕捉深邃、神祕、壯闊的天文美景。

原住民族行政處指出，該件裝置藝術由加拿大藝術家Dave Hind創作，Dave Hind表達希望創作過程能親自與在地部落交流，因此，他今年初剛到台東時，即帶了在加拿大花了近1年時間構思的創作手稿，拜訪南田村村長和部落，聆聽在地建議，與排灣族紋青師交流手紋的含意，經過近1個月的溝通交流，以「波浪和山谷」手紋呈現此次駐地的創作成果。

Dave Hind創作過程中堅持大量使用回收廢鐵，和海岸邊漂流物，他每天去海邊，看到漂流物時便彎腰撿起，在撿的過程中思考如何讓舊的東西擁有新生命；同時他也在思考人類面對大海時，該如何與環境互動進而保護海洋與生態，希望將永續概念融入作品中。

Dave Hind表示，南田有非常漂亮的海洋和美麗的自然風景；尤其這裡的人很溫暖，如果大家都能重視環境與文化議題，這個世界就會很和平，此件作品尚未命名，未來他希望邀請大家來為這件作品命名。