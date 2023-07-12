台灣港務公司善盡地球公民責任，在E（環境）、S（社會）、G（治理）永續發展相關議題，依循國際永續發展指標及世界港口永續方案（WPSP）的架構，獲得SGS查證通過，肯定台灣港務公司積極對應聯合國永續目標（SDGs）及永續會計準則（SASB）等國際準則規範，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）計畫，進行風險管理及財務影響揭露，相關訊息完整呈現在港務公司2022年度ESG永續報告書內。

12日在高雄，代表接受證書的台灣港務公司總經理陳劭良表示，12日的授證，是對公司推動永續發展的肯定，同時，為推動公司永續發展，台灣港務公司已設置永續發展策略委員會及永續發展推動委員會，並設立了涵蓋行政、業務及工程的7個工作小組，「永續發展推動辦公室」也將於7月16日成立，以確實貫徹公司永續發展策略」。

台灣港務公司「2022年度ESG永續報告書」符合國際永續指標（GRI Standards2021）與AA1000AS v3Type1第一類型中度保證等級要求，後續將發表於台灣港務公司全球資訊網的企業永續發展專區。

台灣港務公司表示，未來，港務公司除在港埠經營持續努力，將致力關注國內外永續關鍵性議題以為因應，並積極正視氣候變遷、以及溫室氣體排放對港埠營運的影響，同時善盡企業社會責任，做好對內外溝通，持續提升公司治理、環境保護、員工幸福、社會關懷等作為，確保企業永續經營、基業長青。