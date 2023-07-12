儒鴻第二季合併營收78.21億元，季增20.4％。儒鴻指出，從6月營收分析，營占近3成的布料回溫是最明顯的動能、出貨持續回升，貢獻當月營收近10億元，是今年來新高水準。

布的出貨量已增，就可知成衣的訂單會成長；儒鴻表示，目前第三季的訂單可以看到八九成，長單的比重有拉高些，營運比第二季成長無虞。

6月營收已創今年新高，聚陽表示，日系客戶拉貨動能續強，下半年出貨年增幅有望看到2位數。美系客戶需求也有回溫跡象；整體而言，第3季營收可望逐月成長，並優於第2季。

第二季已逐漸進入傳統生產出貨旺季，6月營收已是今年單月高峰，廣越表示，營運持續升溫，估第三季會是全年高峰。

廣越表示，今年營運雖稍受美系運動品牌客戶訂單調整影響，但集團仍然有其他品牌客戶的訂單維持增長，挹注營運獲利。

今年有新增兩個美系新客戶，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）指出，以目前訂單狀況，加上原料價格回跌，預估今年前3季可望逐季成長，下半年可望優於上半年。