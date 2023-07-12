長期關注各地戰爭的「衝突報告」(Clash Report)推特稱，烏克蘭砲兵利用海馬斯(HIMARS)精準火箭，打擊了俄羅斯最先進的S-400地對空飛彈系統。此前也有S-400遭炸毀的消息，這一次有更多的圖片。

防衛部落格(Defense Blog)報導，推特上發布幾張殘骸照片，文字說明稱「烏克蘭部隊成功炸毀了俄羅斯 S-400 系統的5P85SM2-01 飛彈運輸車，以及92N2E多功能雷達，是海馬斯系統的戰績。」

消息補充說，襲擊發生時，組員都在工作，他們全部陣亡。

S-400（北約名：SA-21“咆哮者）是世界上最具爭議的防空系統之一，因為不同的陣營對它的性能有完全不同的說法，俄羅斯將它捧上了天，而西方本來也頗為忌憚，但是近年愈來愈懷疑S-400的科技水準。

Destroyed Russian S-400 air defence system 5P85SM2-01 TEL and S-400’s 92N2E 'Grave Stone' radar after Ukrainian HIMARS strike.



The crew was reportedly killed. pic.twitter.com/Cui8gG1cFE — Clash Report (@clashreport) July 10, 2023

S-400是基於S-300系統的基礎，進一步優化的俄羅斯現役防空系統，於1990年代後期開發，相控陣雷達具有多目標掃瞄功能，而飛彈尋標器具有主動導引段，不需雷達持續照明。

據俄羅斯的說法，S-400具有高度抗干擾能力，最遠距離400公里、最高射高30公里，可以攔截彈道飛彈，號稱防禦性能超過美國愛國者系統。

但是在2019年，瑞典國防研究局對S-400的性能提出質疑，文章表示S-400的所謂「400公里防衛射程」並不具備，目前服役的S-400只有250公里的防衛距離。至於相控陣雷達的性能，大約仍是1990年代的水準。

一種看法認為，不管俄烏戰爭以何種形式落幕，俄羅斯武器恐怕不再受到國際客戶信任 ，官方說法與實際性能差別太大 。