民進黨今中執會，身兼黨主席賴清德在會議快結束前引用棒球三個術語提醒行政團隊，七局後才會決定勝負、失誤少的一方就是贏的一方，強力的打擊只是增加精彩度，防守才是勝負的關鍵。「選舉剩下6個月，行政團隊要特別謹慎，上緊發條，要避免「出錯」。立院黨團持續協同作戰，七局後才會決定勝負。

據轉述，賴清德還特別拜託黨公職，經營YT，目前大家經營YT太少，這是未來趨勢，也特別拜託 民進黨黨公職要有自媒體，過去從傳統時代到FB、YT、IG 很重要；他也點名立委王定宇、莊瑞雄 及台北市議員許淑華要經營YT。

此外，民進黨祕書長許立明黨務報告時則談到選情節奏指出，7月16日之前相關政治攻防議題變化很快 比如說上周聚焦居住正義、囤房稅，政策從行政院發布，還賴清德也特別強化，不斷提出正面訴求，但這周已變成外役監，柯文哲北流失言等，大家要多所注意。據了解，許立明言下之意，716是政治議題攻防的時間點。

隨後，賴清德也請提名策略小組召集人潘孟安說幾句話，潘表示，謝謝大選提名策略小組成員，秉持跨領域、跨黨派、跨世代三大原則，把各個地方候選人都找出來，至於桃園六選區，傾向跟趙正宇合作，金門也是開放合作。

此外，今中執會邀請淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳以「居住政策的推動及挑戰-居住正義三大對策保障居住權」為題專案報告，賴清德裁示，囤房稅率固然重要，但更重要的是稅基，囤房稅才有辦法發揮效果。

他說，蔡教授也特別提到，經濟成長的背後，房價高底不僅是居住正義，也是所得分配的問題，地方政府做得不夠，中央政府要更大膽地做下去；因為政府的執政基礎，就是要讓選民相信改變會繼續下去，要讓民眾對政府的信賴永續。