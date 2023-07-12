《我的意外室友》日前舉辦殺青宴， 演員群蔡昌憲（左起）、張甯、陳孝萱、嚴正嵐、楊麗音、楊烈、姚淳耀、李玉璽、陳立庭齊聚一堂歡慶。（華視提供）

由楊麗音、姚淳耀、嚴正嵐擔綱主演的華視、公視台語台全新台語劇《我的意外室友》日前已經殺青。楊麗音在殺青宴隔天就抱回台北電影獎最佳女配角獎，她坦言最想做的事就是走向大自然，「待在樹蔭底下乘涼，或是到田裡種種菜」，遠離都市的塵囂、享受田園生活的帶來的療癒。

楊麗音拍攝《我的意外室友》時還軋另一部戲，角色個性和造型大相逕庭，如何切換自如？楊麗音頻頻盛讚兩劇組的妝髮師和造型注重細節，連指甲油都沒放過，讓兩個角色各有其鮮明的區別，「穿上設定好的造型就會產生相當明確的角色界限，讓人能立刻進入劇中狀態。」

嚴正嵐與姚淳耀飾演一對無殼卻想婚生子的情侶檔，這是她產後首部接演的戲劇作品，開拍前雖擔心會放不下孩子而無法勝任，但進入拍攝期還能擠出時間和孩子相處，也能開心做表演工作，平衡的不錯，「聽褓姆說過，兒子曾在我不在家時對著空氣叫媽媽，他那段時間一定沒有忘記我！」

首次挑戰台語劇的姚淳耀，在《我的意外室友》中飾演房仲。前陣子他才以首購族身分買下婚房，現在殺青後最想做的事，就是與太太一起在家裡的大餐桌上好好吃頓飯，話一說完才驚呼：「啊！可是餐桌還沒買。」相當逗趣。