下班時間！國3北上斗六段「7車追撞」回堵2公里 17:342023/07/12 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下班時間！國3北上斗六段「7車追撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北向254.7K、斗六路段，今（12日）下午4時42分發生6輛自小客車、1小貨車追撞事故，占用外側2車道，後方回堵2公里，目前事故處理中，高公局提醒用路人小心行駛，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。 下班時間！國3北上斗六段「7車追撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968) 搭警車畫面曝光！林襄東區逛街「被跟拍」男粉絲急報警 林襄解鎖新體驗！逛街突遭警車載走 大安警分局回應「為這事」 板橋幼兒園餵藥案偵結 「查無毒藥未體罰」9教師全不起訴 #國3 #北上 #斗六 #聯結車 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗台3線3重機追撞！2車失控衝果園 24男騎士傷重不治 16:392023/07/09 社會 上班請注意！國3南下香山段2車連環撞 車流回堵3公里 09:102023/07/06 社會 上班小心！國1北上桃園段5車追撞 塞成紫爆 07:562023/07/03 社會 垃圾車攔腰撞 聯結車衝上中央分隔島 車頭全掀起 15:472023/07/03 社會 大貨車故障煞不住無辜6車慘遭追撞 現場零件四散 14:452023/07/11 社會 台61蘆竹段聯結車撞貨車 副駕兒右腿被夾斷一度受困 16:372023/07/02 社會 相距不到100公尺 國1嘉義段兩起連環車禍7車追撞 18:312023/07/09 社會 疑似變換車道不當 國1五甲系統5車追撞 11:312023/07/04 社會 台62接國1閘道3車連環撞 小客車「前後全毀」駕駛幸輕傷 11:052023/06/30 社會 國道1北上岡山段「6車連環撞」 正值上班尖峰駕駛人喊苦 11:402023/06/30 社會 台中大肚3百人社區30年來「逢雨必淹」 民生用水回堵盼新設側溝助排水 16:342023/07/11 生活 慘！台65線5車追撞 轎車遭大小貨車三明治夾擊 15:132023/07/05 社會 斗六分局警務員家中輕生 警調查釐清原因 14:592023/06/29 社會 國3北上大溪段「5車連環撞」！內外線全佔滿狂塞5K 09:172023/06/30 社會 斗六夏日微醺音樂祭 邀民眾來膨鼠森林公園chill到晚 18:192023/07/10 生活 北市公車連環撞！專用道上追撞前3輛公車 6人受傷無大礙 12:002023/07/12 社會 起重機駕駛恍神釀連續追撞 前方腳踏車騎士無辜慘死 11:462023/07/12 社會 追撞小黃想逃卻無法安全駕駛 衝撞員警遭拖下車發現車內藏毒 11:532023/06/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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