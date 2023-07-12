國道3號北向254.7K、斗六路段，今（12日）下午4時42分發生6輛自小客車、1小貨車追撞事故，占用外側2車道，後方回堵2公里，目前事故處理中，高公局提醒用路人小心行駛，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

下班時間！國3北上斗六段「7車追撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968)