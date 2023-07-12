新北市板橋區私立幼兒園爆出餵藥疑雲，全案朝傷害、妨害幼童發育、違反藥事法及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦，新北地檢署今(12日)偵結，9名教師罪證不足均獲不起訴。國民黨台北市議員、侯友宜競選辦公室發言人柳采葳直批，如果賴清德曾受完整的醫師訓練，應該了解初驗時所採用的是免疫檢測法，會有很高偽陽性，專業上都會用質譜分析法做最後確定，賴清德明知事實卻刻意傳播假訊息，醫德淪喪，信賴變誣賴，成為死皮賴臉的社會亂源。

「新北地檢正式簽結餵藥案！再給賴清德一次道歉機會！」柳采葳表示，檢方今針對板橋幼兒園案偵查終結，確定為不起訴處分！再次要求賴清德副總統24小時內道歉認錯，否則侯友宜競選辦公室不會撤告，賴清德也將成為國人眼中的死皮賴臉、醫德淪喪、信賴變誣賴、清德變缺德。

柳采葳強調，賴清德出身醫界，如果他曾受完整的醫師訓練，應該非常了解，餵藥案調查初驗時所採用的是免疫檢測法，會有很高偽陽性，這也是為什麼專業醫療檢驗，或司法調查，都會用質譜分析法做最後確定，絕不會單憑初驗結果來論斷。

柳采葳質疑，但在餵藥案調查期間，賴清德身為醫生、副總統，竟說出「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」、「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」等不實指控，賴的發言人戴瑋姍被認證散播假訊息，至今也未道歉，民進黨新北黨團與民進黨民代也不斷造謠孩子出現戒斷症狀，這不是造謠，什麼是造謠？

柳采葳直批，從賴清德的學術養成可知，他明知事實，卻刻意草率發言、傳播假訊息，造成社會高度恐慌、民心不安、家長憂心害怕、親師關係對立，身為副總統，卻為了自己的選舉和政治利益徹底摧毀社會互信，做出「失德、失言、失格」之舉，如此道德淪喪的行為，「讓你口口聲聲的信賴，成為惡意十足的誣賴，你的口號『信賴台灣』變『撕裂台灣』！」並標註狠酸「死皮賴臉社會亂源」。