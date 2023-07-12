成大外文系教授賴俊雄遭學生指控，在課程中把活金魚放進果汁機，要學生按下開關，讓在場的未成年學生都嚇得奪門而出，有人甚至崩潰痛哭，引發軒然大波。對此賴俊雄回應，這只是一場對生命反思的課程，且並沒有真的殺死金魚。

對於營隊學生指控，賴俊雄表示，當天課程是由助理先倒水到果汁機，他按果汁機確認果汁機會運作，隨後跟在場學生說明不想參加實驗可以離開，接著詢問現場學生有無意願動手實驗按果汁機。他向學生說明，金魚實驗背景是發生在丹麥真實事件（新聞標題為：殺死金魚是否犯罪？）現場約200名學生，有20多名不願參加而離開，助理也悄悄將插頭拔除。

他說，參與實驗的學生在不知道果汁機插頭已拔掉情況下，動手按下開關，但未通電的果汁機完全沒有運作，實驗就此結束。

賴俊雄於結束實驗後也說明實驗意義，目的在讓學生思辨生命的意義、價值與對生命的態度，思考我們對生命的良知良能是天生建構的還是社會建構？他說，在多元社會中有不同價值與拉扯，如何表達自己的想法以及傾聽他人的觀點比自己的答案更重要。

他強調，這項實驗並沒有標準答案，他也鼓勵同學以開放的態度與其他人共同討論。針對相關討論結束後，20多名學生才回來，因沒有參與實驗，所以對實驗產生誤解，他也為當下沒有顧慮到這些學生心理壓力及心理狀態，感到抱歉。

一名女高中生昨(11日)在Dcard發文「教授叫學生把活的金魚打成汁」，表示自己參加台大哲學系舉辦的營隊，課程中卻有成大教授把金魚放入果汁機，要求學生按下開關，而事前在場學生都不知情。

女高中生說，教授以送書為由，邀請學生上台按下果汁機開關，此時許多受不了的學生衝出教室，情緒崩潰。原PO說，「這個教授還做了一件讓人很不舒服的事，他在選出同學、同學走出來、同學準備要按的時候，都一直叫我們拍手」。雖然第一次按下開關，機器沒有啟動，就知道是假的，但過程中教授一直營造恐怖氛圍，且感覺相當不正常，無法理解老師在這個課程中到底想要教的是什麼，因為老師事前也沒有說明，事後更沒有讓大家理解，學生接收到的只是不安與驚嚇，「是很不負責任的做法」，表明希望自己以後不會上到該名教授的課。