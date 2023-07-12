前立法委員黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召7月16日在凱達格蘭大道遊行，訴求司法正義與居住正義，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘都表態參加。文化大學教授鈕則勳認為，侯友宜必須要把遊行當成主場來做，才會有加分、扭轉劣勢的效果；他也指出，柯的口才、群眾魅力、論述、媒體渲染都勝過侯、郭，侯友宜必須提出具體政見、表現適當、拋出金句，才有可能與柯文哲拚聲量，邊緣化郭台銘。

鈕則勳今在廣播節目《黃揚明嗆新聞》表示，黃國昌與館長有相當程度的號召力，當天參與遊行的人數可能不會太少，這是嗆民進黨政府的公開操作，會有議題性，3人都搭議題的便車蹭熱點，可以說是「非綠陣營3大咖」都出席，各自都有策略上的考量。 且黃國昌與館長還有網路流量，716遊行除在傳統媒體有議題設定的效果外，在新媒體、網路媒體上也會產生非常大的話題性。

對於外界將遊行視為「柯文哲的主場」，鈕則勳分析，民眾會從柯的論述、形象魅力和定位來看議題點，而柯跟黃國昌也有法務部長的話題性在。紐也認為，在論述或當天上台講話、表態時，個人口才和媒體渲染上，柯文哲都會遙遙領先侯友宜、郭台銘，且群眾的關注焦點會在講話吸睛、具體政見上，柯文哲仍會佔上風。

鈕則勳強調，侯友宜要對716遊行嚴陣以待，這場遊行會像政大、台大的座談會一樣聚焦在政策面，能不能提出具體可行、言之有物的政見，對侯陣營會是考驗。他認為，若侯當天的表現適當、政策論述到位，也有相關金句提出來，就有機會跟柯做PK，邊緣化郭台銘。

鈕則勳也提到，遊行對侯有另一個重點，就是郭、侯將會碰面，媒體關注的焦點也會在郭侯之間，或郭侯柯三人的互動，近期國民黨與郭陣營的廝殺、互嗆的氛圍很強，侯陣營和侯友宜本人要在遊行現場做出明確的動作，釋放出重要訊息給郭台銘，像是親自邀約郭董見面等等，也能形塑出主場的氣勢。而郭陣營也會有自己的盤算，可能會「親柯遠侯」，那侯陣營也要有應對的盤算。他強調，侯友宜要把716遊行當自己的主場來做，才能有加分或反轉劣勢的效果。