新北地方檢察署今針對板橋幼兒園餵藥案偵查終結，確定為不起訴處分。侯友宜競選辦公室將再次給民進黨總統參選人副總統賴清德1次24小時內道歉的機會；民進黨發言人張志豪表示，新北市政府及侯友宜一開始就向外界宣告說這個案子是有問題的，同時惡意指控說帶風向的是民進黨，並進行提告濫訴，耗費司法資源，製造社會恐慌。

張志豪說，本案受害孩子的家長代表稍早已發出聲明，強調諸多疑點和極待市府協助事項，但侯友宜作為新北市長，未第一時間行政調查並協助幼童及家長檢測，才造成恐慌。現在又不顧受害孩子和家長，利用本案進行惡劣的政治操作和攻擊，本黨予以強烈譴責。

張志豪重申，侯市長曾在6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，而新北市政府教育局也在6月9日針對該幼兒園進行廢照及裁罰。試問侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處分？

張志豪強調，民進黨強力呼籲新北市政府的行政調查應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全，不要持續政治操作本案，傷害孩子和家長。