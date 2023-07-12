掌握基礎體溫是許多想「做人」成功的女姓基本功，為提供簡單方便的量測與紀綠，台中一家科技公司發表無線腋溫量測器，不但方便女性朋友自動量測基礎體溫，即時上傳雲端，求診時醫師只要上雲端取得長期監測的數據，即可了解求診者身體狀況，該項研發成果也獲得醫學中心婦產科以及中醫師認可。

投入遠距醫療超過廿年的「康健上府」科技公司，今（12）日舉辦「女性健康寶貝─無線腋溫量測器」發表會，康健上府科技公司總經理黃宗正指出，該公司投入了十年多的時間及大筆的經費，歷經數代的更新，終於成功研發出最新一代小巧且電力持久的無線腋溫量測器，女性朋友每天上床時，只要貼在腋下，它就能自動量測個人的基礎體溫。

這項最先進的遠距智慧醫療工具，深受中國醫藥大學婦科主任蘇珊玉醫師及台大婦科醫師趙光漢肯定，已將其引進臨床實驗，用以協助了解求診者基礎體溫變化，更重要的是長期紀錄的大數據有助於醫師對求診者的身體狀況有更透徹的了解，進而提供更有效率的醫療和調理方法。

黃宗正說，傳統以體溫計量測腋溫往往會遭遇若干問題，包括人工量測的方法精確與否？大部份的人則是每天需花時間量測和紀錄嫌麻煩因而無法持之以恆，也因此該公司投入研發，盼能透過這項最尖端的智慧醫療利器，幫忙更多求子心切的女性朋友！

黃宗正指出，長期紀錄基礎體溫好處甚多，隨著雌激素的變化、年齡的增長，每個女人都會經歷經期、孕期和更年期等不同的生理階段：青春期的經期管理、新婚期的調養和保卵、懷孕期安胎與優生。以上每個階段都可以透過基礎體溫的追蹤，幫助了解身體荷爾蒙的變化。從基礎體溫的走勢，可以監測身體的各項健康變化，幫助女性朋友把握調理身體的黃金時機，並及早發現健康問題。