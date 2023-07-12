【全程字幕】北流太監說惹議！不滿林珍羽代為道歉？ 柯文哲：我做錯我自己應付 @ChinaTimes ​

民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前因借不到台北流行音樂中心做演唱會場地，發表「太監說」爆發爭議，子弟兵民眾黨北市議員林珍羽搶先代替柯發表道歉聲明，傳出柯相當震怒，質疑林在「墊高自己」。柯文哲今（12）日受訪時認了，「我如果做錯，我自己應付，為何要別人幫我處理？」何必自作主張。

柯文哲昨已在臉書PO文表示，要為他的用語不當致歉，並稱會深刻檢討改進，不過子弟兵林珍羽卻早在10日時就搶先在臉書發文，坦言柯文哲的比喻用詞的確有所不當，為此她要向「台北市優秀的8萬大軍道歉」，事後網媒爆料柯文哲對此感到不滿，質疑林擅自替他道歉，難道是要「墊高自己」？

柯文哲今到高雄跑行程時，面對提問他直說，「我如果做錯，我自己去應付就好，為什麼要別人來幫我處理，好像變成我不敢面對，換別人出來，我才不要！我如果錯了，我自己出來面對就好」。

媒體追問是否確實對林珍羽不滿生氣？柯文哲認了直言，「對啊！我就說，你們何必自作主張呢？我如果不敢出來，那也是發言人來處理，為什麼是別人來處理？」